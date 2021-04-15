У Польші 43-річний громадянин України втік із самоізоляції і був затриманий поліцією
Як передає Politeka, про це повідомляє польська поліція.
Зазначається, що чоловік мав перебувати на самоізоляції у Варшаві. Він прилетів до Польщі з Києва і хотів уникнути обов'язкового відбування карантину. Тест на ковід українець здав безпосередньо в аеропорту. Отриманий результат виявився позитивним.
Медична служба, яка працювала у варшавському аеропорту, одразу відправила українця на самоізоляцію в спеціальний осередок. Від самого початку перебування там чоловік створював проблеми - українець влаштовував сварки та намагався втекти.
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Згодом потайки від персоналу українець все-таки покинув територію приміщення, в якому мав перебувати на самоізоляції. Він викликав таксі та поїхав до орендованого раніше житла, після чого ще й ходив за покупками.
Поліція знайшла втікача та затримала його. Найближчий місяць українець проведе в примусовій ізоляції в спеціальній тюремній установі. Йому також висунули звинувачення у створенні загрози небезпеці життя багатьох людей, за що українцю загрожує навіть до кількох років тюрми.
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