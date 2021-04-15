В Польше 43-летний гражданин Украины сбежал с самоизоляции и был задержан полицией

Как передает Politeka, об этом сообщает польская полиция.

Отмечается, что мужчина должен был находиться на самоизоляции в Варшаве. Он прилетел в Польшу из Киева и хотел избежать обязательного отбывания карантина. Тест на ковид украинец сдал непосредственно в аэропорту. Полученный результат оказался положительным.

Медицинская служба, которая работала в варшавском аэропорту, сразу отправила украинца на самоизоляцию в специальное место. От самого начала пребывания там мужчина создавал проблемы - украинец устраивал ссоры и пытался сбежать.

Впоследствии тайком от персонала украинец все-таки покинул территорию помещения, в котором должен был находиться на самоизоляции. Он вызвал такси и поехал в арендованное ранее жилье, после чего еще и ходил за покупками.

Полиция нашла и задержала его. Ближайший месяц украинец проведет в принудительной изоляции в специальном тюремном учреждении. Ему также предъявили обвинения в создании угрозы опасности жизни многих людей, за что украинцу грозит даже до нескольких лет тюрьмы.

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