На Прикарпатті діти опинилися в жахливих умовах після смерті матері

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Рожнятівської селищної ради.

Так, два роки тому багатодітна сім’я поховала матір, а батько вів сумнівний спосіб життя. Він залишився сам із чотирма дітьми.

Через місяць після смерті жінки соцслужби тимчасово влаштували дітей в центр соціально-психологічної реабілітації. Діти за період перебування в центрі відпочили, адаптувалися, а батько тим часом привів житло в належний стан, влаштувався на роботу та дещо переглянув свій спосіб життя. Дітей повернули додому, однак така обстановка в домі тривала недовго.

Дві старші доньки вже досягали повноліття, і цигарки, алкоголь та сумнівної репутації чоловіки стали постійними гостями в будинку родини. Від цього найбільше страждали молодші діти - 7-класник Іванко та 4-класниця Соломійка.

Вчителі місцевої школи почали бити на сполох, адже були сигнали про втягнення дітей до вживання алкоголю, тютюнопаління та бродягування. Батько не міг вплинути на ситуацію, тому звернувся за допомогою до старости села.

Соцслужби та правоохоронці здійснили виїзд в сім’ю та підтвердили факти загрози здоров’ю та безпеки дітей. На тлі цього неповнолітніх дітей тимчасово вилучили з родини. Їх влаштували в Івано-Франківський обласний центр підтримки дітей та сімей в місті Тлумачі.

"З сім’єю буде проводитись відповідна робота щодо створення безпечного середовища для неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.