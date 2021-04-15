На Прикарпатье дети оказались в ужасных условиях после смерти матери

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Рожнятовского поселкового совета.

Так, два года назад многодетная семья похоронила мать, а отец вел сомнительный образ жизни. Он остался один с четырьмя детьми.

Через месяц после смерти женщины соцслужбы временно устроили детей в центр социально-психологической реабилитации. Дети за период пребывания в центре отдохнули, адаптировались, а отец тем временем привел жилье в надлежащее состояние, устроился на работу и несколько пересмотрел свой образ жизни. Детей вернули домой, однако такая обстановка в доме длилась недолго.

Две старшие дочери уже достигали совершеннолетия, и сигареты, алкоголь и сомнительной репутации мужчины стали постоянными гостями в доме семьи. От этого больше всего страдали младшие дети - 7-классник Иванко и 4-классница Соломийка.

Учителя местной школы начали бить тревогу, ведь были сигналы о вовлечении детей в употребление алкоголя, табакокурение и бродяжничество. Отец не мог повлиять на ситуацию, поэтому обратился за помощью к старосте села.

Соцслужбы и правоохранители совершили выезд в семью и подтвердили факты угрозы здоровью и безопасности детей. На фоне этого несовершеннолетних детей временно изъяли из семьи. Их устроили в Ивано-Франковский областной центр поддержки детей и семей в городе Тлумаче.

"С семьей будет проводиться соответствующая работа по созданию безопасной среды для несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.