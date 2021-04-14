У Миколаєві чоловік не встиг зайти у травмай на зупинці і вирішив наздогнати його, щоб продемонструвати водію свої емоції з цього приводу

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось у мережі.

Так, у Миколаєві чоловік запізнився на трамвай, але вже через кілька секунд стало зрозуміло, що здаватися так просто він не збирається. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

В результаті пішохід певний час біг за вагоном, потім перегнав його і кілька кварталів ще біг попереду. Чоловік встиг показати водієві середній палець.

Миколаївці розповіли, що ображений на водія чоловік - місцевий тренер з карате.

"Безумство і відвага", "Тренер - ураган", "Переграв і знищив", "Навіщо йому трамвай, якщо він сам - машина?" - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що через нові жорсткі обмеження у столиці у громадський транспорт пускають обмежену кількість людей, через що багато хто не може поїхати з зупинки, і далеко не всі пасажири спокійно на це реагують. Зокрема, киянин, якого не пустили у трамвай, вирішив у знак протесту йти поперед ним коліями.

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