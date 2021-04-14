В Николаеве мужчина не успел зайти в трамвай на остановке и решил догнать его, чтобы продемонстрировать водителю свои эмоции по этому поводу
Как передает Politeka, соответствующее видео появилось в сети.
Так, в Николаеве мужчина опоздал на трамвай, но уже через несколько секунд стало понятно, что сдаваться так просто он не собирается. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
В результате пешеход некоторое время бежал за вагоном, потом перегнал его и несколько кварталов еще бежал впереди. Мужчина успел показать водителю средний палец.
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Николаевцы рассказали, что обиженный на водителя мужчина - местный тренер по каратэ.
"Безумие и отвага", "Тренер - ураган", "Переиграл и уничтожил", "Зачем ему трамвай, если он сам - машина?" - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что из-за новых жестких ограничений в столице в общественный транспорт пускают "лимитированное" количество людей, из-за чего многие не могут уехать с остановки, и далеко не все пассажиры спокойно на это реагируют. В частности, киевлянин, которого не пустили в трамвай, решил в знак протеста идти вперед по путям.
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Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.
Также Politeka писала, что локдаун привел к чрезвычайному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.