У мережі з'явилось фото 60-річної принцеси Діани Уельської, а точніше, як вона могла би виглядати у цьому віці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Boredpanda.

В серпні цього року принцесі Діані могло би виповнитися 60 років, і користувачі мережі вирішили показати, як би вона виглядала в ці роки.

За допомогою сучасних програм з редагування фотографій можна за лічені хвилини додати людині віку (або ж навпаки "відмінусувати" декілька років) і побачити, як зміниться його зовнішність. Подібний експеримент зробили і зі знімком леді Ді.

Судячи із опублікованого кадру, можна сміливо сказати, що роки пішли б тільки на користь принцесі Уельській. 60-річна Діана була б дуже красивою, жіночною і витонченою жінкою.

Як відомо, принцеса Діана загинула в 1997 році в автокатастрофі в Парижі. Після події її доставили в лікарню, де вона і померла буквально через декілька годин.

Точну причину ДТП встановити так і не вдалося. Існує версія, що водій був за кермом у нетверезому стані, а також що машина їхала на величезній швидкості, щоб втекти від переслідувань папарацці. Не виключаються і різноманітні теорії змови. Водій авто загинув на місці, а інший пасажир - тілоохоронець Діани - отримав серйозні травми і не пам'ятає моменту ДТП.

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