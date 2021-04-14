В Сети появилось фото 60-летней принцессы Дианы Уэльской, а точнее, как она могла бы выглядеть в этом возрасте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Boredpanda.

В августе этого года принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет, и пользователи сети решили показать, как бы она выглядела в эти годы.

С помощью современных программ по редактированию фотографий можно за считанные минуты придать человеку возраста (или же наоборот "отминусовать" несколько лет и увидеть, как изменится его внешность. Подобный эксперимент сделали и со снимком леди Ди.

Судя по опубликованному кадру, можно смело сказать, что годы пошли бы только на пользу принцессе Уэльской. 60-летняя Диана была бы очень красивой, женственной и утонченной женщиной.

Как известно, принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. После происшествия ее доставили в больницу, где она и скончалась буквально через несколько часов.

Точную причину ДТП установить так и не удалось. Существует версия, что водитель был за рулем в нетрезвом состоянии, а также что машина ехала на огромной скорости, чтобы убежать от преследований папарацци. Не исключаются и разнообразные теории заговора. Водитель авто погиб на месте, а другой пассажир - телохранитель Дианы - получил серьезные травмы и не помнит момента ДТП.

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