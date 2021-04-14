У Росії пішов з життя відомий актор і телеведучий Олег Марусєв
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Відомо, що Марусєв помер у віці 76 років. Про причини смерті відомого радянського та російського артиста наразі невідомо.
Також про смерть Марусєва на своїй сторінці у соцмережі повідомив актор Станіслав Садальський.
"Пішов Олег... Мені дзвонить Валерія Гущина з гільдії акторів кіно і ридає... Повідомляє скорботну річ, я в заціпенінні. Людина впадає в ступор, коли його просять сказати хоча б пару слів, нічого не лізе в голову", - написав він.
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Як відомо, Марусєв народився 2 жовтня 1944 року в Ташкенті (Узбекистан). Він здобув освіту режисера та театрознавця, а пізніше почав працювати на телебаченні. Під його керівництвом виходили в ефір такі програми як "Концерт після концерту", "З піснею по життю" і деякі інші передачі. Всього Марусєв провів на телебаченні понад 35 років, після чого повернувся на сцену театру.
За свою кар'єру артист удостоївся кількох серйозних звань. Зокрема, у 1993 році він став Заслуженим артистом Росії, а в 2005 році він отримав медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня. Через п'ять років телеведучий також отримав "Орден дружби".
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