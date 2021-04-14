В России ушел из жизни известный актер и телеведущий Олег Марусев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что Марусев скончался в возрасте 76 лет. О причинах смерти известного советского и российского артиста пока что неизвестно.

Также о смерти Марусева на своей странице в соцсети сообщил актер Станислав Садальский.

"Ушел Олег... Мне звонит Валерия Гущина из гильдии актеров кино и рыдает... Сообщает скорбную вещь, я в оцепенении. Человек впадает в ступор, когда его просят сказать хотя бы пару слов, ничего не лезет в голову", - написал он.

Как известно, Марусев родился 2 октября 1944 года в Ташкенте (Узбекистан). Он получил образование режиссера и театроведа, а позже начал работать на телевидении. Под его руководством выходили в эфир такие программы как "Концерт после концерта", "С песней по жизни" и некоторые другие передачи. Всего Марусев провел на телевидении более 35 лет, после чего вернулся на сцену театра.

За свою карьеру артист удостоился нескольких серьезных званий. В частности, в 1993 году он стал Заслуженным артистом России, а в 2005 году он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Через пять лет телеведущий также получил "Орден Дружбы".

Напомним, ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь известной советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "звезда до последнего..."

Также Politeka писала, что ушла из жизни легендарная актриса-Красавица, на ее фильмах выросли поколения: "ее будет очень не хватать всем".