В Ровно тренера обвиняют в систематических издевательствах над детьми

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост депутата горсовета Любови Романюк в соцсети.

Так, местная депутат рассказала о новом скандале в спортивной школе №2.

"Сегодня зарегистрировано уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений одним из тренеров. Гуманитарная комиссия Ровенского городского совета инициировала встречу. Собрались с родителями и тренерами обсудить ситуацию. Говорят, что руководство спортивной школы стоит между двумя огнями", - написала она.

Тем временем в общественной организации "Ангелы жизни" рассказали, что ровенский тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои детям-школьникам, которых она тренировала. Родители утверждают, что она била их по голове и другим участкам тела, а также постоянно унижала.

По данному факту было подготовлено заявление о совершении уголовных правонарушений.

"Уверены, что вскоре ситуация будет решена и в случае установления вины, виновники предстанут перед законом", - говорится в сообщении.

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