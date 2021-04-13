В Ровно тренера обвиняют в систематических издевательствах над детьми
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост депутата горсовета Любови Романюк в соцсети.
Так, местная депутат рассказала о новом скандале в спортивной школе №2.
"Сегодня зарегистрировано уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений одним из тренеров. Гуманитарная комиссия Ровенского городского совета инициировала встречу. Собрались с родителями и тренерами обсудить ситуацию. Говорят, что руководство спортивной школы стоит между двумя огнями", - написала она.
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Тем временем в общественной организации "Ангелы жизни" рассказали, что ровенский тренер местной спортивной школы систематически наносила телесные повреждения и побои детям-школьникам, которых она тренировала. Родители утверждают, что она била их по голове и другим участкам тела, а также постоянно унижала.
По данному факту было подготовлено заявление о совершении уголовных правонарушений.
"Уверены, что вскоре ситуация будет решена и в случае установления вины, виновники предстанут перед законом", - говорится в сообщении.
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