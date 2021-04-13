В Запорожье школьницы устроили жестокое побоище, а их одноклассники не вмешивались и снимали все на видео
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, две школьницы 13 и 15 лет подрались на глазах у множества "зрителей". При этом причиной конфликта стал парень. Инцидент произошел на глазах у других школьников, которые не пытались разнять девушек, а просто наблюдали и снимали все на телефоны.
"В Запорожье две школьницы устроили драку из-за парня. Одной было 15, которая избила 13-летнюю соперницу. "Альфа-самцы" же стояли и наблюдали за боем и снимали на телефон. Надеемся, данный факт привлечет внимание полиции", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что в стороне стоит немало людей, большинство из которых - парни. В это время одна из девушек жестоко бьет другую кулаками в голову, таскает за волосы и одежду.
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