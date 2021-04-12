Всплыли подробности последних минут жизни погибшего на Донбассе бойца ВСУ Андрея Теперика

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Как известно, 24-летний старший солдат погиб недалеко от населенного пункта Золотое на Луганщине. Он был родом из Харьковщины.

Сослуживцы бойца 92-й ОМБр рассказали, что в тот день поздно вечером парня застрелил снайпер российско-оккупационных войск. Незадолго перед этим украинский военный звонил своей маме и сообщил, что планирует в начале новой недели приехать домой, у него намечался отпуск.

"Теперь мама Андрея не находит себе места: она ждала сына в гости, а его привезут в гробу попрощаться", - едва сдерживая слезы рассказывает староста села Мартовое Харьковской области Татьяна Петровна.

Известно, что Андрей вырос в простой и работящей семье. Его отец - тракторист на ферме, а мама - технический работник в местном доме культуры. Также у бойца осталась младшая сестра.

"Знаете, Андрей был безотказным. Если попросишь в чем-то помочь, всегда откликнется. И все старался сделать быстро. Я помню, что до армии еще он увлекался мотоциклами. У них был старенький "Днепр", он все время с ним возился" , - рассказала одна из односельчанок Андрея.

После окончания школы Андрей отслужил в армии, однако какой-то особой работы в родном селе не было. Сидеть на шее у родителей парень не хотел, к тому же был патриотически воспитан, поэтому решил подписать контракт. Потом парень вернулся, побыл немного в селе, а через некоторое время ему предложили служить в 92-й бригаде, в он снова заключил контракт. В конце августа 2019 года Андрей отправился на Донбасс.

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