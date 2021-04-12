У Москві померла відома російська актриса - зірка фільму "Діамантова рука" Серафима Холіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у віці 97 років у Росії померла актриса, найбільш відома всім за роллю ведучої модного показу у фільмі "Діамантова рука".

Легендарна фраза про те, що "штани перетворюються на елегантні шорти", належала саме героїні Серафими.

Холіна грала в театрі і була професійною актрисою озвучення - її голосом герої говорять в більш ніж 30 фільмах.

Відомо, що актрису знайшла мертвою в її квартирі на проспекті Вернадського її дочка, Людмила Голубицька.

Слід зазначити, що у минулому році донька Холіної в бесіді з журналістами зізналася, що її мама страждає на хворобу Альцгеймера і практично нічого не бачить.

"Мама вдома сидить. В основному дивиться телевізор, особливо любить новини", - розповіла Голубицька.

Серафима Холіна народилася 29 серпня 1923 року в Москві. У 1949 році вона пішла працювати в кіностудію "Мосфільм" і в Театр-студію кіноактора. Серед найбільш відомих екранних ролей Серафими - "Діамантова рука", "Іван Бровкін на цілині", "Заметіль", "Наречений з того світу", "Викликаємо вогонь на себе" і "Доброго ранку".

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