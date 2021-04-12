В Москве скончалась известная российская актриса - звезда фильма "Бриллиантовая рука" Серафима Холина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, в возрасте 97 лет в России умерла актриса, наиболее известная всем по роли ведущей модного показа в фильме "Бриллиантовая рука".

Легендарная фраза о том, что "брюки превращаются в элегантные шорты", принадлежала именно героине Серафиме.

Холина играла в театре и была профессиональной актрисой озвучки - ее голосом герои говорят в более чем 30 фильмах.

Известно, что актрису нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского ее дочь, Людмила Голубицкая.

Следует отметить, что в прошлом году дочь Холиной в беседе с журналистами призналась, что ее мама страдает болезнью Альцгеймера и практически ничего не видит.

"Мама дома сидит. В основном смотрит телевизор, особенно любит новости", - рассказала Голубицкая.

Серафима Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве. В 1949 году она пошла работать в киностудию "Мосфильм" и в Театр-студию киноактера. Среди наиболее известных экранных ролей Серафимы - "Бриллиантовая рука", "Иван Бровкин на целине", "Метель", "Жених с того света", "Вызываем огонь на себя" и "Доброго утра".

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