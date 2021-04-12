У Полтаві вагітна жінка ледь не померла від ускладнень, викликаних коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Факти".

Так, у Полтаві вагітна Юлія Кривошеєва захворіла на коронавірус. В один момент її стан раптово погіршився, і лікарі вирішили зробити кесарів розтин, щоб врятувати життя її дитини.

Юлія розповіла, що коли їй підходив термін народжувати, у неї піднялася температура, і вона весь день провела в ліжку.

"Було таке відчуття, ніби мене пропустили через м'ясорубку і кинули під каток. Кожен підйом з ліжка був схожий на підйом на Говерлу. Руки-ноги не слухалися, і я ледве знаходила сили дійти до кухні", - розповіла вона.

Вона звернулася за допомогою до фахівців, коли почала відчувати, що дитина на 33-му тижні вагітності практично перестала штовхатися і стала дещо млявою. Крім того, у Юлії була дуже висока температура - близько 40 градусів.

Лікарі порадилися і вирішили її терміново оперувати жінку, і на світ з'явилась дівчинка вагою 2,4 кг. При цьому у немовляти було двостороннє запалення легенів, викликане коронавірусом.

За словами медиків, якби Юлія поїхала до пологового будинку тільки зранку, все могло б скластися гірше.

Лікарі розповіли жінці, що ковід знищив в її організмі фібриноген - білок, який відповідає за згортання крові. Тому вона могла померти під час операції.

"Мені ставили катетер в руку, а з маленького проколу кров лилася фонтаном", - розповіла вона.

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