У Полтаві вагітна жінка ледь не померла від ускладнень, викликаних коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Факти".
Так, у Полтаві вагітна Юлія Кривошеєва захворіла на коронавірус. В один момент її стан раптово погіршився, і лікарі вирішили зробити кесарів розтин, щоб врятувати життя її дитини.
Юлія розповіла, що коли їй підходив термін народжувати, у неї піднялася температура, і вона весь день провела в ліжку.
"Було таке відчуття, ніби мене пропустили через м'ясорубку і кинули під каток. Кожен підйом з ліжка був схожий на підйом на Говерлу. Руки-ноги не слухалися, і я ледве знаходила сили дійти до кухні", - розповіла вона.
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Вона звернулася за допомогою до фахівців, коли почала відчувати, що дитина на 33-му тижні вагітності практично перестала штовхатися і стала дещо млявою. Крім того, у Юлії була дуже висока температура - близько 40 градусів.
Лікарі порадилися і вирішили її терміново оперувати жінку, і на світ з'явилась дівчинка вагою 2,4 кг. При цьому у немовляти було двостороннє запалення легенів, викликане коронавірусом.
За словами медиків, якби Юлія поїхала до пологового будинку тільки зранку, все могло б скластися гірше.
Лікарі розповіли жінці, що ковід знищив в її організмі фібриноген - білок, який відповідає за згортання крові. Тому вона могла померти під час операції.
"Мені ставили катетер в руку, а з маленького проколу кров лилася фонтаном", - розповіла вона.
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