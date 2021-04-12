В Полтаве беременная женщина чуть не умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Факты".

Так, в Полтаве беременная Юлия Кривошеева заболела коронавирусом. В один момент ее состояние внезапно ухудшилось, и врачи решили сделать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ее ребенка.

Юлия рассказала, что когда у нее подходил срок рожать, резко поднялась температура, и она весь день провела в постели.

"Было такое ощущение, будто меня пропустили через мясорубку и бросили под каток. Каждый подъем с кровати был похож на подъем на Говерлу. Руки-ноги не слушались, и я еле находила силы дойти до кухни", - рассказала она.

Она обратилась за помощью к специалистам, когда начала чувствовать, что ребенок на 33-й неделе беременности практически перестал толкаться и стал несколько вялым. Кроме того, у Юлии была очень высокая температура - около 40 градусов.

Врачи посоветовались и решили ее срочно оперировать женщину, и на свет появилась девочка весом 2,4 кг. При этом у младенца было двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.

По словам медиков, если бы Юлия поехала в роддом только утром, все могло бы сложиться хуже.

Врачи рассказали женщине, что ковид уничтожил в ее организме фибриноген-белок, отвечающий за свертываемость крови. Поэтому она могла умереть во время операции.

"Мне ставили катетер в руку, а из маленького прокола кровь лилась фонтаном", - рассказала она.

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