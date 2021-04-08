У Львові чоловік побив адвоката колишньої дружини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

У прокуратурі розповіли, що чоловіку заборонили наближатись до ексдружини та їхньої спільної доньки, що не на жарт розлютило жителя Львову.

Так, наприкінці лютого відбулося судове засідання, на якому розглядалася справа про видачу обмежувального припису обвинуваченому в інтересах його колишньої 46-річної дружини та їхньої доньки. Згідно з рішенням суду, 51-річному чоловіку заборонили наближатися до них ближче, ніж на 50 метрів. Також забороняється будь-яке спілкування (у тому числі посередництвом техніки) з жінкою та дівчинкою.

Після завершення засідання чоловік, невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини, напав на правозахисника та декілька разів вдарив його у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Наразі прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Львова (ч.2 ст.398 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

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