Во Львове мужчина избил адвоката бывшей жены

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

В прокуратуре рассказали, что мужчине запретили приближаться к экс-супруге и их общей дочери, что не на шутку разозлило жителя Львова.

Так, в конце февраля состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело о выдаче ограничительного предписания обвиняемому в интересах его бывшей 46-летней жены и их дочери. Согласно решению суда, 51-летнему мужчине запретили приближаться к ним ближе, чем на 50 метров. Также запрещается любое общение (в том числе посредством техники) с женщиной и девочкой.

После завершения заседания мужчина, недовольный результатом рассмотрения дела и действиями адвоката бывшей жены, напал на правозащитника и несколько раз ударил его в различные части тела, причинив легкие телесные повреждения.

Теперь прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Львова (ч. 2 ст. 398 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, трагедия на Кировоградщине: молодая девушка забила палкой родного 7-летнего брата.

Как сообщала Politeka, в Одессе подростки напали на пункт обогрева и начали угрожать генералом: видео разборок

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядував, что вместо "гостинца" забрал..."