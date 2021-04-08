Во Львове мужчина избил адвоката бывшей жены
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
В прокуратуре рассказали, что мужчине запретили приближаться к экс-супруге и их общей дочери, что не на шутку разозлило жителя Львова.
Так, в конце февраля состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело о выдаче ограничительного предписания обвиняемому в интересах его бывшей 46-летней жены и их дочери. Согласно решению суда, 51-летнему мужчине запретили приближаться к ним ближе, чем на 50 метров. Также запрещается любое общение (в том числе посредством техники) с женщиной и девочкой.
После завершения заседания мужчина, недовольный результатом рассмотрения дела и действиями адвоката бывшей жены, напал на правозащитника и несколько раз ударил его в различные части тела, причинив легкие телесные повреждения.
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Теперь прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Львова (ч. 2 ст. 398 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
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