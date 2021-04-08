На Донетчині жінка намагалася звести рахунки з життям через сварку з матір'ю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
Інцидент стався у Маріуполі у середу, 7 квітня.
"Сьогодні ці патрульні врятували жінку за крок до самогубства. По обіді до поліції зателефонувала стурбована мешканка багатоповерхівки на вулиці Троїцькій, що у Маріуполі, та повідомила: у родині відбувається сварка", - йдеться в повідомленні патрульних.
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На місці події правоохоронці з'ясували, що конфлікт стався між заявницею та її 38-річною донькою.
Інспектори попросили учасників конфлікту надати документи, як раптом донька заявниці стрімко кинулася на балкон до відчиненого вікна, намагаючись звести рахунки з життям.
"Ймовірно, жінка хотіла вистрибнути з восьмого поверху, але миттєва реакція Сергія Ціренщикова (патрульного, - ред.) завадила трагедії. Вчасно схопивши жінку, поліцейський затягнув її до квартири. На місце події патрульні викликали бригаду медиків, які попіклуються про громадянку", - повідомили в поліції.
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