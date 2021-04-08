На Донетчине женщина пыталась свести счеты с жизнью из-за ссоры с матерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел в Мариуполе в среду, 7 апреля.

"Сегодня эти патрульные спасли женщину за шаг до самоубийства. После обеда в полицию позвонила обеспокоенная жительница многоэтажки на улице Троицкой, что в Мариуполе, и сообщила: в семье происходит ссора", - говорится в сообщении патрульных.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что конфликт произошел между заявительницей и ее 38-летней дочерью.

Инспекторы попросили участников конфликта предоставить документы, как вдруг дочь заявительницы стремительно бросилась на балкон к открытому окну, пытаясь свести счеты с жизнью.

"Вероятно, женщина хотела выпрыгнуть с восьмого этажа, но мгновенная реакция Сергея Циренщикова (патрульного, - ред.) помешала трагедии. Вовремя схватив женщину, полицейский затащил ее в квартиру. На место происшествия патрульные вызвали бригаду медиков, которые позаботятся о гражданке", - сообщили в полиции.

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