На Донетчине женщина пыталась свести счеты с жизнью из-за ссоры с матерью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.
Инцидент произошел в Мариуполе в среду, 7 апреля.
"Сегодня эти патрульные спасли женщину за шаг до самоубийства. После обеда в полицию позвонила обеспокоенная жительница многоэтажки на улице Троицкой, что в Мариуполе, и сообщила: в семье происходит ссора", - говорится в сообщении патрульных.
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На месте происшествия правоохранители выяснили, что конфликт произошел между заявительницей и ее 38-летней дочерью.
Инспекторы попросили участников конфликта предоставить документы, как вдруг дочь заявительницы стремительно бросилась на балкон к открытому окну, пытаясь свести счеты с жизнью.
"Вероятно, женщина хотела выпрыгнуть с восьмого этажа, но мгновенная реакция Сергея Циренщикова (патрульного, - ред.) помешала трагедии. Вовремя схватив женщину, полицейский затащил ее в квартиру. На место происшествия патрульные вызвали бригаду медиков, которые позаботятся о гражданке", - сообщили в полиции.
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