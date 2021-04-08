На Донбасі загинув 22-річний український військовий з Миколаївської області
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
Так, у четвер, 8 квітня, в районі проведення Операції Обєднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець з Миколаївщини Денис Юшко.
"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 31.05.1998 року народження, житель села Новобогданівка Миколаївського району Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
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Також про втрату повідомили у пресслужбі 36-ої ОБМП.
У командуванні бригади розповіли, що після проходження строкової служби з 2019 року Денис Юшко проходив службу за контрактом в лавах морської піхоти. З того часу морпіх з гідністю боронив рідну землю.
"Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса", - йдеться в повідомленні.
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