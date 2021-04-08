На Донбассе погиб 22-летний украинский военный из Николаевской области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

Так, в четверг, 8 апреля, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий из Николаева Денис Юшко.

"8 апреля 2021 года, при исполнении служебных обязанностей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины матрос воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) 31.05.1998 года рождения, житель села Новобогдановка Николаевского района Юшко Денис Павлович получил огнестрельное пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Также о потере сообщили в пресс-службе 36-ой ОБМП.

В командовании бригады рассказали, что после прохождения срочной службы с 2019 года Денис Юшко проходил службу по контракту в рядах морской пехоты. С тех пор морпех с достоинством защищал родную землю.

"Весь личный состав 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса", - говорится в сообщении.



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