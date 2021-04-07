У Польщі помер 33-річний заробітчанин, у якого залишились дружина та двоє дітей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, у сусідній країні на заробітках раптово помер молодий чоловік. У українця була любляча сім'я - дружина та двоє дітей.

Дружина померлого Галина Повшак розповіла у соцмережі про трагедію у своїй родині.

"Помер мій чоловік, татко моїх діток, який всю свою любов віддавав для сім'ї, важко працював, щоб ми мали все. Йому було лише 33 роки, все життя попереду, але Бог забрав його. Я сама залишилася в Польщі з двома дітьми і не в силі зібрати сама кошти, щоб перевести його тіло додому", - написала жінка.

Галина вимушена просити допомоги у всіх небайдужих, щоб перевезти тіло померлого на батьківщину. Ціна перевезення тіла складає від однієї до двох тисяч євро, що є непосильною сумою для жінки.

Раніше повідомлялось, що у польській лікарні помер ще один українець, який потрапив у жахливу аварію. 49-річний житель Тернопільщини потрапив в аварію за участю рейсового автобуса і згодом помер у лікарні. ДТП сталася ще 6 березня на території Польщі.

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