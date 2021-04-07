В Польше умер 33-летний заробитчанин, у которого остались жена и двое детей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в соседней стране на заработках внезапно скончался молодой человек. У украинца была любящая семья - жена и двое детей.

Супруга умершего Галина Повшак рассказала в соцсети о трагедии в своей семье.

"Умер мой муж, папочка моих деток, который всю свою любовь отдавал для семьи, тяжело работал, чтобы у нас было все. Ему было всего 33 года, вся жизнь впереди, но Бог забрал его. Я сама осталась в Польше с двумя детьми и не в силах собрать сама средства, чтобы перевести его тело домой", - написала женщина.

Галина вынуждена просить помощи у всех неравнодушных, чтобы перевезти тело умершего на родину. Цена перевозки тела составляет от одной до двух тысяч евро, что является непосильной суммой для женщины.

Ранее сообщалось, что в польской больнице скончался еще один украинец, попавший в ужасную аварию. 49-летний житель Тернопольщины попал в аварию с участием рейсового автобуса и впоследствии умер в больнице. ДТП произошло еще 6 марта на территории Польши.

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