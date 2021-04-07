У Миколаєві батько загиблого українського добровольця залишився без компенсації через дії шахраїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на АрміяInform.

Так, у Миколаєві активісти місцевої громадської організації домоглися повернення батьку загиблого в АТО дитячого письменника Олексія Кваші викрадених шахраями 300 тисяч гривень.

При цьому зазначається, що аферистами виявилися державні службовці.

Син миколаївського пенсіонера Олексій був добровольцем і загинув на Донбасі у липні 2015 року. У жовтні того ж року його батько Дмитро Олексійович Кваша отримав від держави одноразову виплату за загиблого сина − 302 тисячі гривень.

Наприкінці 2018 року державний виконавець Заводського відділу державної виконавчої служби у місті Кам’янське на Дніпропетровщині Світлана Мартиненко списала з карти 270 тисяч грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом недійсною. Ще 27 тисяч гривень було списано як виконавчий збір. Дізнавшись про зникнення грошей, Дмитро Олексійович звернувся до адвоката.

"Виконавчий лист був підроблений, про що є всі необхідні докази, й вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв пав на Дмитра Квашу, бо він зберігав кошти та не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час і не перевіряв баланс", - розповів голова організації "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Ілля Шполянський.

2 жовтня 2020 року активісти домоглися проведення у Верховній Раді засідання тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів війни, яка направила всі необхідні звернення до відповідних органів. До справи залучили Міністерство у справах ветеранів, профільний комітет Верховної Ради, десятки інших інстанцій.

30 березня, за рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду в Одесі, держава зобов’язала повернути Дмитрові Кваші 270 тисяч гривень (27 тисяч грн було повернуто раніше), а також виплатити 70 тисяч грн відшкодування моральних збитків.

Наразі слідчі продовжують розслідування цього злочину, уже визначено коло причетних осіб і їм готують підозри.

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