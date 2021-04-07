В Николаеве отец погибшего украинского добровольца остался без компенсации из-за действий мошенников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на АрміяInform.

Так, в Николаеве активисты местной общественной организации добились возвращения отцу погибшего в АТО детского писателя Алексея Кваши похищенных мошенниками 300 тысяч гривен.

При этом отмечается, что аферистами оказались государственные служащие.

Сын николаевского пенсионера Алексей был добровольцем и погиб на Донбассе в июле 2015 года. В октябре того же года его отец Дмитрий Алексеевич Кваша получил от государства единовременную выплату за погибшего сына − 302 тысячи гривен.

В конце 2018 года государственный исполнитель Заводского отдела государственной исполнительной службы в городе Каменское Днепропетровской области Светлана Мартыненко списала с карты 270 тысяч грн в пользу определенного лица, адрес которого оказался впоследствии недействительным. Еще 27 тысяч гривен было списано как исполнительный сбор. Узнав о пропаже денег, Дмитрий Алексеевич обратился к адвокату.

"Исполнительный лист был подделан, о чем есть все необходимые доказательства, и они переданы правоохранителям. Выбор мошенников пал на Дмитрия Квашу, потому что он хранил средства и не делал никаких транзакций по карте длительное время и не проверял баланс", - рассказал председатель организации "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский.

2 октября 2020 года активисты добились проведения в Верховной Раде заседания временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны, которая направила все необходимые обращения в соответствующие органы. К делу привлекли Министерство по делам ветеранов, профильный комитет Верховной Рады, десятки других инстанций.

30 марта, по решению пятого апелляционного административного суда в Одессе, государство обязало вернуть Дмитрию Кваше 270 тысяч гривен (27 тысяч грн было возвращено ранее), а также выплатить 70 тысяч грн возмещения моральных убытков.

Сейчас следователи продолжают расследование этого преступления, уже определен круг причастных лиц и им готовят подозрения.

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