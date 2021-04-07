Сплили подробиці смерті вагітної лікарки у Чернівецькій області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, стало відомо, що померла від коронавірусу 28-річна лікарка-педіатр Заставнівської багатопрофільної лікарні в Чернівецькій області Мар'яна Малинник була на восьмому місяці вагітності і чекала на первістка.

Медик заразилася на ковід в наприкінці березня і лікувалася вдома. Коли її стан здоров'я погіршився, вона зробила рентген легенів, який показав двосторонню пневмонію.

Спочатку жінку госпіталізували до районної лікарні в Заставній, а потім її вже у важкому стані доставили в обласну лікарню, та відразу поклали в реанімацію. Там Мар'яну приєднали до кисню, але через три дні лікарка померла від ускладнень, викликаних ковідом.

За словами місцевих чиновників департаменту охорони здоров'я, був проведений консиліум лікарів, під час якого фахівці вирішили не проводити кесарів розтин, щоб врятувати життя немовляти. Причини такого рішення невідомі.

"Виїжджали на місце всі медичні директора перинатального центру, вони проводили консиліум, радилися зі своїми колегами з Києва та прийняли рішення про спостереження", - розповів директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

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