Всплыли подробности смерти беременной врача в Черновицкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Так, стало известно, что умершая от коронавируса 28-летняя врач-педиатр Заставнивской многопрофильной больницы в Черновицкой области Марьяна Малинник была на восьмом месяце беременности и ждала первенца.

Медик заразилась ковидом в конце марта и лечилась дома. Когда ее состояние здоровья ухудшилось, она сделала рентген легких, который показал двустороннюю пневмонию.

Сначала женщину госпитализировали в районную больницу в Заставной, а затем ее уже в тяжелом состоянии доставили в областную больницу и сразу положили в реанимацию. Там Марьяну присоединили к кислороду, но через три дня врач умерла от осложнений, вызванных ковидом.

По словам местных чиновников департамента здравоохранения, был проведен консилиум врачей, во время которого специалисты решили не проводить кесарево сечение, чтобы спасти жизнь младенца. Причины такого решения неизвестны.

"Выезжали на место все медицинские директора перинатального центра, они проводили консилиум, совещались со своими коллегами из Киева и приняли решение о наблюдении", - рассказал директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Черный.

Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего забирает жизнь одесситов: и это не коронавирус