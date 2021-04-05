На Луганщині вандали розмалювали пам'ятник українським добровольцям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис прессекретарки поліції Луганської області Тетяни Погукай.

Так, луганські поліцейські розшукують правопорушників, які розмалювали пам’ятник "Героям-добровольцям" у Лисичанську.

Погукай повідомила, що за фактом наруги над пам’ятником та пам’яттю про захисників Незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поліцейські розпочали досудове розслідування.

Інцидент стався вчора, 4 квітня. Мешканка Лисичанську повідомила в поліцію про те, що в районі Палацу культури невідома особа розмалювала меморіал "Героям-добровольцям".

"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що близько 6 години невстановлена особа замалювала фарбою первинні написи на пам’ятнику", - йдеться в повідомленні.

Вандалам загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин події та особи, яка причетна до її скоєння. Якщо ви володієте інформацією, яка може допомогти слідству, звертайтеся до Відділу поліції № 3 Сєвєродонецького районного управління поліції вул. Д.І. Менделєєва, 71, м. Лисичанськ, або за телефонами: (06451) 7-04-54 та «102", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому з місця події фото можна побачити, що меморіал українським добровольцям вирішили "доповнити" згадкою про Леніна.

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