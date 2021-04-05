На Луганщине вандалы разрисовали памятник украинским добровольцам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай.
Так, луганские полицейские разыскивают правонарушителей, которые разрисовали памятник "Героям-добровольцам" в Лисичанске.
Погукай сообщила, что по факту надругательства над памятником и памятью о защитниках независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины полицейские начали досудебное расследование.
Инцидент произошел вчера, 4 апреля. Жительница Лисичанска сообщила в полицию о том, что в районе Дворца культуры неизвестная особа разрисовала мемориал "Героям-добровольцам".
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"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что около 6 часов неустановленное лицо зарисовало краской первичные надписи на памятнике", - говорится в сообщении.
Вандалам грозит наказание в виде ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
"Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лица, которое причастно к его совершению. Если вы владеете информацией, которая может помочь следствию, обращайтесь в отдел полиции №3 Северодонецкого районного управления полиции ул. Д. И. Менделеева, 71, г. Лисичанск, или по телефонам: (06451) 7-04-54 и «102", - говорится в сообщении.
На опубликованном с места происшествия фото можно увидеть, что мемориал украинским добровольцам решили "дополнить" упоминанием о Ленине.
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