У Маріуполі людей похилого віку вирішили "врятувати" від вакцинації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 0629.com.ua.

Так, маріупольска поліція по "гарячих слідах" затримала чоловіків, які намагалися вкрасти вакцину від коронавірусу.

Зазначається, що інцидент стався 1 квітня в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 Маріуполя. З денного стаціонару поліклініки викрали декілька доз вакцини CoviShield, призначеної для вакцинації маріупольців старше 80 років.

Директор ЦПМСП №2 Євген Матвєєв розповів, що о 10.00 в лікарні повинні були проводити вакцинацію маріупольців вікової категорії 80+. Спеціально для них були підготовлені дози вакцини.

"У кабінеті щеплення перебувала медсестра. У цей момент до кабінету зайшли двоє чоловіків, які повідомили, що їхньому товаришу стало зле в коридорі, і йому терміново потрібна медична допомога. Наша медсестра вийшла в коридор і почала кликати інших медиків", - сказав Матвєєв.

Вже через декілька хвилин чоловік заявив, що йому стало легше, та пішов до виходу.

Повернувшись до кабінету, медсестра виявила, що бокс з вакцинами став порожнім. Вона доповіла про ситуацію головною медсестрі і головному лікарю, а також викликала поліцію.

Вже протягом 20 хвилин поліція затримала підозрюваних. Вони намагалися втекти від правоохоронців на авто.

Зазначається, що зловмисники викрали вакцини з метою їх подальшого знищення. Один із затриманих пояснив, що належить до так званої групи "антищепленників" і вважає, що мета вакцини - знищити літнє населення міста.

Однак правоохоронці розглядають і ще одну версію - викраденя вакцини з метою подальшого продажу.

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