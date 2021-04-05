У Маріуполі людей похилого віку вирішили "врятувати" від вакцинації
Про це повідомляє Politeka з посиланням на 0629.com.ua.
Так, маріупольска поліція по "гарячих слідах" затримала чоловіків, які намагалися вкрасти вакцину від коронавірусу.
Зазначається, що інцидент стався 1 квітня в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 Маріуполя. З денного стаціонару поліклініки викрали декілька доз вакцини CoviShield, призначеної для вакцинації маріупольців старше 80 років.
Директор ЦПМСП №2 Євген Матвєєв розповів, що о 10.00 в лікарні повинні були проводити вакцинацію маріупольців вікової категорії 80+. Спеціально для них були підготовлені дози вакцини.
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"У кабінеті щеплення перебувала медсестра. У цей момент до кабінету зайшли двоє чоловіків, які повідомили, що їхньому товаришу стало зле в коридорі, і йому терміново потрібна медична допомога. Наша медсестра вийшла в коридор і почала кликати інших медиків", - сказав Матвєєв.
Вже через декілька хвилин чоловік заявив, що йому стало легше, та пішов до виходу.
Повернувшись до кабінету, медсестра виявила, що бокс з вакцинами став порожнім. Вона доповіла про ситуацію головною медсестрі і головному лікарю, а також викликала поліцію.
Вже протягом 20 хвилин поліція затримала підозрюваних. Вони намагалися втекти від правоохоронців на авто.
Зазначається, що зловмисники викрали вакцини з метою їх подальшого знищення. Один із затриманих пояснив, що належить до так званої групи "антищепленників" і вважає, що мета вакцини - знищити літнє населення міста.
Однак правоохоронці розглядають і ще одну версію - викраденя вакцини з метою подальшого продажу.
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