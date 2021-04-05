В Мариуполе людей пожилого возраста решили "спасти" от вакцинации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 0629.com.ua.

Так, мариупольская полиция по "горячим следам" задержала мужчин, которые пытались украсть вакцину от коронавируса.

Отмечается, что инцидент произошел 1 апреля в Центре первичной медико-санитарной помощи №2 Мариуполя. С дневного стационара поликлиники похитили несколько доз вакцины CoviShield, предназначенной для вакцинации мариупольцев старше 80 лет.

Директор ЦПМСП №2 Евгений Матвеев рассказал, что в 10.00 в больнице должны были проводить вакцинацию мариупольцев возрастной категории 80+. Специально для них были подготовлены дозы вакцины.

"В кабинете прививки находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу стало плохо в коридоре, и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и начала звать других медиков", - сказал Матвеев.

Уже через несколько минут мужчина заявил, что ему стало легче, и пошел к выходу.

Вернувшись в кабинет, медсестра обнаружила, что бокс с вакцинами стал пустым. Она доложила о ситуации главной медсестре и главному врачу, а также вызвала полицию.

Уже в течение 20 минут полиция задержала подозреваемых. Они пытались убежать от правоохранителей на авто.

Отмечается, что злоумышленники похитили вакцины с целью их дальнейшего уничтожения. Один из задержанных пояснил, что принадлежит к так называемой группе "антипрививочников" и считает, что цель вакцины - уничтожить пожилое население города.

Однако правоохранители рассматривают и еще одну версию - похищение вакцины с целью дальнейшей продажи.

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