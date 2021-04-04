Під Рівне чоловік потрапив під колеса поїзда, коли проводжав свого сина в зону бойових дій на Донбасі
Трагічна подія трапилася 3 квітня, повідомляє на сайті місцевої поліції, передає Politeka.net
Так, 46-річний житель села Здовбиця приїхав на вокзал для того, щоб відправити в зону ОСС свого сина. Батько хотів передати йому передачу, але коли він закинув пакет, не втримався і впав під останній вагон.
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Першими на місце події прибули поліцейські, які оперативно наклали джгути на обидві ноги потерпілого, щоб зупинити кров. Після цього один з поліцейських відправився у відділення "швидкої", яке розташоване неподалік. Інспектори допомагали медикам надавати первинну допомогу, коли ті ставили крапельниці і робили уколи.
Також вони супроводжували автомобіль швидкої допомоги з сиренами в обласну лікарню.
Потерпілого госпіталізували в шоковому стані в реанімацію, йому відрізало потягом гомілки обох ніг.
Про подальший стан чоловіка не повідомляється.
Раніше ми повідомляли, в польській лікарні помер ще один українець, який потрапив у жахливу аварію.
49-річний житель Тернопільщини, який потрапив в аварію за участю рейсового автобуса, помер у лікарні.
ДТП сталася ще 6 березня на території Польщі.
Серед них і мешканець села цигани, що на Борщівщині. Його звали Василь Окряк.
Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.