Під Рівне чоловік потрапив під колеса поїзда, коли проводжав свого сина в зону бойових дій на Донбасі

Трагічна подія трапилася 3 квітня, повідомляє на сайті місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, 46-річний житель села Здовбиця приїхав на вокзал для того, щоб відправити в зону ОСС свого сина. Батько хотів передати йому передачу, але коли він закинув пакет, не втримався і впав під останній вагон.

Першими на місце події прибули поліцейські, які оперативно наклали джгути на обидві ноги потерпілого, щоб зупинити кров. Після цього один з поліцейських відправився у відділення "швидкої", яке розташоване неподалік. Інспектори допомагали медикам надавати первинну допомогу, коли ті ставили крапельниці і робили уколи.

Також вони супроводжували автомобіль швидкої допомоги з сиренами в обласну лікарню.

Потерпілого госпіталізували в шоковому стані в реанімацію, йому відрізало потягом гомілки обох ніг.

Про подальший стан чоловіка не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, в польській лікарні помер ще один українець, який потрапив у жахливу аварію.

49-річний житель Тернопільщини, який потрапив в аварію за участю рейсового автобуса, помер у лікарні.

ДТП сталася ще 6 березня на території Польщі.

Серед них і мешканець села цигани, що на Борщівщині. Його звали Василь Окряк.

Нагадаємо про НП з маршруткою в Києві, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.