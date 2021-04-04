Под Ровно мужчина угодил под колеса поезда, когда провожал своего сына в зону боевых действий на Донбассе

Трагическое происшествие случилось 3 апреля, сообщает на сайте местной полиции, передает Politeka.net

Так, 46-летний житель села Здовбиця приехал на вокзал для того, чтобы отправить в зону ОСС своего сына. Отец хотел передать ему передачу, но когда он забросил пакет, не удержался и упал под последний вагон.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские, которые оперативно наложили жгуты на обе ноги пострадавшего, чтобы остановить кровь. После этого один из полицейских отправился в отделение “скорой”, которое расположено неподалеку. Инспекторы помогали медикам оказывать первичную помощь, когда те ставили капельницы и делали уколы.

Также они сопровождали автомобиль скорой помощи с сиренами в областную больницу.

Потерпевшего госпитализировали в шоковом состоянии в реанимацию, ему отрезало поездом голени обеих ног.

О дальнейшем состоянии мужчины не сообщается.

Ранее мы сообщали, в польской больнице скончался еще один украинец, который попал в ужасную аварию.

49-летний житель Тернопольщины, который попал в аварию с участием рейсового автобуса, скончался в больнице.

ДТП произошло еще 6 марта на территории Польши.

Среди них и житель села Цыгане, на Борщевщины. Его звали Василий Окряк.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.