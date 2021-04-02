Обірвалося життя хлопця з Вінницької області

Україна знову зазнала втрат на Донбасі - загинув 20-річний боєць ЗСУ з Вінницької області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА.

Так, в зоні проведення ООС загинув солдат Олексій Саєнко 2000 року народження. Хлопець був родом з села Сподахи Вінницького району.

"Він був призваний на строкову військову службу Немирівським РВК 16 червня 2020 року, згодом підписав контракт", - йдеться в повідомленні.

Про причини загибелі військового наразі інформації немає, в ОДА зазначили, що "обставини смерті уточнюються".

Відомо, що у бійця залишились батько і мати, а також брат-близнюк і сестра.

"Поховання Олексія Саєнка відбудеться у рідному селі Сподахи. Час поховання уточнюється (орієнтовно 3 квітня 2021 року)", - йдеться в повідомленні Вінницької ОДА.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині від травм, отриманих в результаті підриву гранати, помер 47-річний мешканець одного з сіл Львівського району, на подвір’ї якого сталась подія. Загиблий проживав з батьком, був неодружений і дітей також не мав. Спиртним не зловживав та вів спокійний спосіб життя. Раніше служив в зоні АТО на Донбасі.

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