Оборвалась жизнь парня из Винницкой области

Украина снова понесла потери на Донбассе - погиб 20-летний боец ВСУ из Винницкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Так, в зоне проведения ООС погиб солдат Алексей Саенко 2000 года рождения. Парень был родом из села Сподахи Винницкого района.

"Он был призван на срочную военную службу Немировским РВК 16 июня 2020 года, впоследствии подписал контракт", - говорится в сообщении.

О причинах гибели военного пока что информации нет, в ОГА отметили, что "обстоятельства смерти уточняются".

Известно, что у бойца остались отец и мать, а также брат-близнец и сестра.

"Похороны Алексея Саенко состоится в родном селе Сподахи. Время захоронения уточняется (ориентировочно 3 апреля 2021 года)", - говорится в сообщении Винницкой ОГА.

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