Под Николаевом мужчина в течение года развращал трех своих падчериц
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной прокуратуры.
Так, на Николаевщине будут судить отчима за развращение трех несовершеннолетних падчериц.
Прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя пгт Веселиново Николаевской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних, то есть совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенные членами семьи или близкими родственниками).
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Известно, что житель Николаевщины в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года совершал развратные действия в отношении трех своих падчериц, которым на это время было 9, 12 и 13 лет.
Всего установлено 10 эпизодов его преступной деятельности.
"За совершенное злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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