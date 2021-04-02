Под Николаевом мужчина в течение года развращал трех своих падчериц

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Николаевской областной прокуратуры.

Так, на Николаевщине будут судить отчима за развращение трех несовершеннолетних падчериц.

Прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя пгт Веселиново Николаевской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних, то есть совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенные членами семьи или близкими родственниками).

Известно, что житель Николаевщины в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года совершал развратные действия в отношении трех своих падчериц, которым на это время было 9, 12 и 13 лет.

Всего установлено 10 эпизодов его преступной деятельности.

"За совершенное злоумышленнику грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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