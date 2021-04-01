На Закарпатті водії фур влаштували масову бійку прямо посеред дороги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Police Control Ukraine.

Зазначається, що причиною конфлікту стало те, що один із водіїв намагався проїхати поза чергою, давши хабаря прикордоннику. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Ужгород: бійка далекобійників – нібито один заплатив прикордоннику та вирішив проїхати поза чергою. Повідомляють, що це наслідки того, що прикордонники пропускають за кеш без черги на м/п "Ужгород", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в Ужгородському районі Закарпатської області, неподалік від кордону зі Словаччиною. Також було опубліковане відео масової бійки далекобійників. На кадрах можна побачити, що водії вийшли зі своїх фур та влаштували штовханину на узбіччі.

Раніше повідомлялось, що у Києві на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд стався конфлікт між двома водіями. Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого та втік. Зловмисником виявився 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві водії вирішили "розім'ятися" в пробці і влаштували бійку посеред дороги: "бій" потрапив на відео.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.