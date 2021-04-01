На Закарпатье водители фур устроили массовую драку прямо посреди дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Police Control Ukraine.

Отмечается, что причиной конфликта стало то, что один из водителей пытался проехать без очереди, дав взятку пограничнику. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

"Ужгород: драка дальнобойщиков – якобы один заплатил пограничнику и решил проехать вне очереди. Сообщают, что это последствия того, что пограничники пропускают за кэш без очереди на м/п "Ужгород", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Ужгородском районе Закарпатской области, неподалеку от границы со Словакией. Также было опубликовано видео массовой драки дальнобойщиков. На кадрах можно увидеть, что водители вышли из своих фур и устроили потасовку на обочине.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд произошел конфликт между двумя водителями. Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. Злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве водители решили "размяться" в пробке и устроили драку посреди дороги: "бой" попал на видео.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.