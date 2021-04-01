У Дніпрі ситуація в лікарнях, де знаходяться пацієнти з коронавірусом, стає все скрутнішою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка.

Так, Риженко розповів, що молоді медсестри непритомніють від "перегріву", а лікарі за зміну втрачають літри рідини.

"Щасливий, що живу... Надряпав ручкою 43-річний чоловік з Кривого Рогу на листку призначень. Ураження легенів - 100%. Кисень подаємо під великим тиском. Його вдалося стабілізувати. Життєві функції підтримувалися ліками (артеріальний тиск, серцевий ритм). Вдома у нього дружина і семимісячний дитина", - розповів лікар історію одного із пацієнтів.

Також він повідомив про новоспечену маму з ковідом, дитина якої може залишитися сиротою.

"Поруч жінка, якій провели кесарів. Легені уражені більше ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", - написав він.

За словами Риженка, ковід-реанімація лікарні зараз перевантажена втричі, а присутність жінок і чоловіків в одному залі вже нікого не турбує.

"Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата медсестри непритомніють від перегріву. Добу треба вистояти", - написав він.

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