В Днепре ситуация в больницах, где находятся пациенты с коронавирусом, становится все обостреннее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию главного врача больницы им. Мечникова Сергея Рыженко.

Так, Рыженко рассказал, что молодые медсестры теряют сознание от "перегрева", а врачи за смену теряют литры жидкости.

"Счастлив, что живу... Нацарапал ручкой 43-летний мужчина из Кривого Рога на листке назначений. Поражение легких - 100%. Кислород подаем под большим давлением. Его удалось стабилизировать. Жизненные функции поддерживались лекарствами (артериальное давление, сердечный ритм). Дома у него жена и семимесячный ребенок", - рассказал врач историю одного из пациентов.

Также он сообщил о новоиспеченной маме с ковидом, ребенок которой может остаться сиротой.

"Рядом женщина, которой провели кесарево. Легкие поражены более чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Рожденный здоровый ребенок может остаться сиротой", - написал он.

По словам Рыженко, ковид-реанимация больницы сейчас перегружена втрое, а присутствие женщин и мужчин в одном зале уже никого не беспокоит.

"Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры теряют сознание от перегрева. Сутки надо выстоять", - написал он.

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