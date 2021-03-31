На Закарпатті прямо в супермаркеті жорстоко побили учасника бойових дій на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на mukachevo.net.

Так, у вівторок, 30 березня, в магазині АТБ у місті Берегові сталася бійка, яка ледь не закінчилася трагедією.

Джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що бійка сталася о другій годині ночі.

За даними правоохоронців, п'ятеро осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками супермаркеті, який працює цілодобово. В результаті двох чоловіків почали просто жорстоко бити. Як виявилось, один із постраждалих має інвалідність після участі у боях на Донбасі.

Наразі лікарі поставили чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м’яких тканин голови.

Правоохоронці Закарпаття наголосили, що останнім часом особи ромської національності у Берегові стали все частіше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Рідні та близькі постраждалого військового звернулися до журналістів з проханням розголосу даної справи, адже бояться, що бійка залишиться без належної уваги з боку правоохоронців. Також вони наголосили, що у супермаркеті їм відмовили надати відеоматеріали з камер спостереження.

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