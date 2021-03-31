На Закарпатті прямо в супермаркеті жорстоко побили учасника бойових дій на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на mukachevo.net.
Так, у вівторок, 30 березня, в магазині АТБ у місті Берегові сталася бійка, яка ледь не закінчилася трагедією.
Джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що бійка сталася о другій годині ночі.
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За даними правоохоронців, п'ятеро осіб ромської національності пішли на конфлікт з двома чоловіками супермаркеті, який працює цілодобово. В результаті двох чоловіків почали просто жорстоко бити. Як виявилось, один із постраждалих має інвалідність після участі у боях на Донбасі.
Наразі лікарі поставили чоловіку наступні діагнози: переломом щелепи, забій волосистої частини голови та травми м’яких тканин голови.
Правоохоронці Закарпаття наголосили, що останнім часом особи ромської національності у Берегові стали все частіше порушувати закон, що може негативно відзначитися на криміногенній ситуації міста.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Рідні та близькі постраждалого військового звернулися до журналістів з проханням розголосу даної справи, адже бояться, що бійка залишиться без належної уваги з боку правоохоронців. Також вони наголосили, що у супермаркеті їм відмовили надати відеоматеріали з камер спостереження.
Нагадаємо, не хотів просити для них: у поліції розповіли, як підлітки ромського походження розправилися над чоловіком в Ізмаїлі, відео.
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