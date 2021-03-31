На Закарпатье прямо в супермаркете жестоко избили участника боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на mukachevo.net.

Так, во вторник, 30 марта, в магазине АТБ в городе Берегово произошла драка, которая едва не закончилась трагедией.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что драка произошла в два часа ночи.

По данным правоохранителей, пять человек ромской национальности пошли на конфликт с двумя мужчинами супермаркете, который работает круглосуточно. В результате двух мужчин начали просто жестоко избивать. Как оказалось, один из пострадавших имеет инвалидность после участия в боях на Донбассе.

Врачи поставили мужчине следующие диагнозы: перелом челюсти, ушиб волосистой части головы и травмы мягких тканей головы.

Правоохранители Закарпатья отметили, что в последнее время лица ромской национальности в Берегово стали все чаще нарушать закон, что может негативно отразиться на криминогенной ситуации города.

По данному факту открыто уголовное производство.

Родные и близкие пострадавшего военного обратились к журналистам с просьбой огласки данного дела, ведь боятся, что драка останется без должного внимания со стороны правоохранителей. Также они отметили, что в супермаркете им отказали предоставить видеоматериалы с камер наблюдения.

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