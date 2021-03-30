У Києві працівники ЖЕКу "заварили" заживо у підвалі кішку та кошенят
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис місцевого мешканця Віктора Шевченка.
Так, у вівторок, 30 березня, в українській столиці на вулиці Олександра Солов'яненко, 2/6 в підвалі житлового будинку заварили кішку з кошенятами. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.
Як з'ясувалося, решітки поставили співробітники місцевого ЖЕКу, пояснивши це тим, що в будинку антисанітарія і таргани. Мовляв, у подвалі провели санобробку, і тепер його заварили.
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Автор відео намагався за допомогою лому звільнити тварин, однак йому не дали цього зробити.
"Ви заварили там заживо котів, живі там сидять істоти, і ця людина мені говорить, що я ламаю підвал", - розповів автор відео.
У відповідь на це опонент чоловіка заявив, що підвал заварили через антисанітарію, і це нібито "по закону".
"А хіба кішки розносят тарганів? Таргани у таких як ти в голові", "Набрала 1551, звернення зареєстровано, набрала ЖЕК пару разів - не відповідає", "В першу чергу треба врятувати тварин. Викликайте поліцію, ДСНС", - пишуть у коментарях.
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