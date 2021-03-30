В Киеве работники ЖЭКа "заварили" заживо в подвале кошку и котят
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заметку местного жителя Виктора Шевченко.
Так, во вторник, 30 марта, в украинской столице на улице Александра Соловьяненко, 2/6 в подвале жилого дома заварили кошку с котятами. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.
Как выяснилось, решетки поставили сотрудники местного ЖЭКа, объяснив это тем, что в доме антисанитария и тараканы. Мол, в подвале провели санобработку, и теперь его заварили.
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Автор видео пытался с помощью лома освободить животных, однако ему не дали этого сделать.
"Вы заварили там заживо котов, живые там сидят существа, и этот человек мне говорит, что я ломаю подвал", - рассказал автор видео.
В ответ на это оппонент мужчины заявил, что подвал заварили из-за антисанитарии, и это якобы "по закону".
"А разве кошки разносят тараканов? Тараканы у таких как ты в голове", "Набрала 1551, обращение зарегистрировано, набрала ЖЭК пару раз - не соответствует", "В первую очередь надо спасти животных. Вызывайте полицию, ГСЧС", - пишут в комментариях.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
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