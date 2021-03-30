У Києві жінці із аномальною матковою кровотечею відмовили у госпіталізації через те, що вона хворіє на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис громадської активістки Ірини Суслової у соцмережі.

За словами жінки, у напівпритомному стані киянка стікала кров’ю та просила лікарів про допомогу.

"У місті карантин – нічим не можемо допомогти!" – саме так сказали нашій подрузі з діагнозом аномальна маткова кровотеча в одній із столичних клінік днями та відмовили в госпіталізації!" - розповіла Суслова.

За її словами, жінку посеред ночі в напівпритомному стані просто виставили на вулицю й запропонували викликати таксі. При цьому лікарі не тільки не надали допомогу, а й навіть не вислухали киянку, пояснивши це тим, що у неї коронавірус.

"Хоча й 14-й день, коли фактично, за протоколом, в цей період людина не становить жодної небезпеки для оточуючих", - наголосила Суслова.

Вона також наголосила, що більшість гінекологічних відділень в київських лікарнях на період карантину закриті або перепрофільовані для ковідних хворих, тому за будь-яких ускладнень знайти допомогу у столиці вкрай складно.

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