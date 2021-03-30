В Киеве женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что она болеет коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост общественной активистки Ирины Сусловой в соцсети.

По словам женщины, в полуобморочном состоянии киевлянка истекала кровью и просила врачей о помощи.

"В городе карантин – ничем не можем помочь!"- именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации!" - рассказала Суслова.

По ее словам, женщину посреди ночи в полусознательном состоянии просто выставили на улицу и предложили вызвать такси. При этом врачи не только не оказали помощь, но и даже не выслушали киевлянку, объяснив это тем, что у нее коронавирус.

"Хотя и 14-й день, когда фактически, по протоколу, в этот период человек не представляет никакой опасности для окружающих", - отметила Суслова.

Она также отметила, что большинство гинекологических отделений в киевских больницах на период карантина закрыты или перепрофилированы для ковидних больных, поэтому при каких-либо осложнениях найти помощь в столице крайне сложно.

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