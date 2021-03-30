У Кременчуці пасажири маршрутки посварилися через неправильно одягнену маску

Як передає Politeka.net, кадри перепалки опублікували в мережі ( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)



Чоловік зробив зауваження жінці, щоб та одягла маску. Але, замість того, щоб прислухатися до поради, пасажирка почала скандалити.

"Натягнув (маску-ред.). Боїшся здохнути? Та здохнеш ти, С*ка. Ти, тв**, старе ч**. Зрозуміло? Виродок. Нормальна людина не зробила б зауваження. Тільки ч * * робить зауваження", — не підбираючи виразів заявила жінка, після чого покинула транспортний засіб.

Українці в мережі засудили таку поведінку жінки:

"А потім такі ж "я жінка, мене треба поважати"... Та що у тебе від жінки залишилося?", "За маски не буду сперечатися хто правий, а хто не правий. А ось виховання і повагу старших цього цій (бабі) не вистачає!", "Жерсть. Доведена до ручки явно, звідси і агресія", - писали в коментарях під відео.

Варто відзначити, що людям без масок, які проживають в "червоних" карантинних регіонах, загрожує штраф за порушення карантинних правил.

При відсутності маски у людини патрульні спочатку повинні зробити зауваження, а якщо його реакції на попередження не послідує, то порушнику загрожує штраф розміром в 170 гривень, а протокол поліцейський може скласти прямо на місці.