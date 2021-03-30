У Кременчуці пасажири маршрутки посварилися через неправильно одягнену маску
Як передає Politeka.net, кадри перепалки опублікували в мережі ( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Чоловік зробив зауваження жінці, щоб та одягла маску. Але, замість того, щоб прислухатися до поради, пасажирка почала скандалити.
"Натягнув (маску-ред.). Боїшся здохнути? Та здохнеш ти, С*ка. Ти, тв**, старе ч**. Зрозуміло? Виродок. Нормальна людина не зробила б зауваження. Тільки ч * * робить зауваження", — не підбираючи виразів заявила жінка, після чого покинула транспортний засіб.
Українці в мережі засудили таку поведінку жінки:
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