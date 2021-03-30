В Кременчуге пассажиры маршрутки повздорили из-за неправильно одетой маски
Как передает Politeka.net, кадры перепалки опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Мужчина сделал замечание женщине, чтобы та надела маску. Но, вместо того, чтобы прислушаться к совету, пассажирка начала скандалить.
"Натянул (маску - ред.). Боишься сдохнуть? Та сдохнешь ты, с*ка. Ты, тв**, старое ч**. Понятно? Урод. Нормальный человек не сделал бы замечание. Только ч** делает замечания", — не подбирая выражений заявила женщина, после чего покинула транспортное средство.
Украинцы в сети осудили такое поведение женщины:
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