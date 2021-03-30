В Кременчуге пассажиры маршрутки повздорили из-за неправильно одетой маски

Как передает Politeka.net, кадры перепалки опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Мужчина сделал замечание женщине, чтобы та надела маску. Но, вместо того, чтобы прислушаться к совету, пассажирка начала скандалить.

"Натянул (маску - ред.). Боишься сдохнуть? Та сдохнешь ты, с*ка. Ты, тв**, старое ч**. Понятно? Урод. Нормальный человек не сделал бы замечание. Только ч** делает замечания", — не подбирая выражений заявила женщина, после чего покинула транспортное средство.

Украинцы в сети осудили такое поведение женщины:

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"А потом такие же "я женщина, меня надо уважать"... Да что у тебя от женщины осталось?", "За маски не буду спорить кто прав, а кто не прав. А вот воспитание и уважение старших этого этой (бабе) не хватает!", "Жесть. Доведена до ручки явно, отсюда и агрессия", - писали в комментариях под видео.
Стоит отметить, что людям без масок, которые проживают в "красных" карантинных регионах, грозит штраф за нарушение карантинных правил.

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При отсутствии маски у человека патрульные сначала должны сделать замечания, а если его реакции на предупреждение не последует, то нарушителю грозит штраф размером в 170 гривен, а протокол полицейский может составить прямо на месте.